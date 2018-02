Steven Mnuchin: politiche Trump faranno salire i salari senza inflazione

Laura Naka Antonelli 23 febbraio 2018 - 06:59

MILANO (Finanza.com)

Le politiche economiche dell'amministrazione Trump riusciranno ad aumentare i salari senza innescare un'inflazione più diffusa. E' quanto ha detto il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, minimizzando i timori dei mercati sull'aumento dei prezzi."Ci sono diversi modi per far crescere una economia - ha detto Mnuchin -E' possibile assistere a una inflazione dei salari e non necessariamente preoccuparsi per l'inflazione, in generale".Mnuchin ha così commentato le tensioni presenti sui mercati, dove i tassi sui Treasury hanno iniziato a balzare proprio dopo la diffusione di alcuni dati: quello dell'indice dei prezzi al consumo, salito a gennaio del 2,1% su base annua, in deciso rialzo rispetto al +1,6% del giugno del 2017. E quello dei salari orari, che in media sono balzati del 2,9% su base annua, a gennaio, al ritmo più veloce dalla recessione terminata nel giugno del 2009.