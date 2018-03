Stati Uniti: vendite in corso abitazioni deludono le attese a gennaio

Daniela La Cava 28 febbraio 2018 - 16:39

MILANO (Finanza.com)

Negli Stati Uniti le vendite in corso di abitazioni hanno mostrato una flessione del 4,7% a gennaio rispetto al mese precedente quando erano aumentate dello 0,5 per cento. Gli analisti si attendevano un rialzo dello 0,5 per cento.