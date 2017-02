Stati Uniti: vendite auto in modesto rialzo a febbraio nonostante forti incentivi

Luca Fiore 24 febbraio 2017 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

-0,64% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Ford e andamento simile per General Motors (-0,67%) dopo le nuove stime contenute nello studio elaborato da J.D. Power e LMC Automotive. Secondo i numeri elaborati dalle due società, a febbraio il dato si è attestato a 1,35 milioni di unità, +0,6% rispetto a un anno prima.



Questo nonostante, rileva lo studio congiunto, l’elevato livello raggiunto dagli incentivi. “Gli incentivi in percentuale sul MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price, ndr) si sono attestati (nei primi 12 giorni del mese, ndr) al 10,3%, superando la soglia del 10% per la prima volta dal 2009”, si legge nel report.