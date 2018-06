Stati Uniti: stima Pil +4,5% nel secondo trimestre (Atlanta Fed)

Alessandro Piu 6 giugno 2018 - 17:33

MILANO (Finanza.com)

La Fed di Atlanta ha rivisto al ribasso la sua stima di crescita per l'economia degli Stati Uniti nel secondo trimestre dell'anno. L'indicatore GdpNow prevede ora un Pil in salita del 4,5% rispetto al 4,8% di inizio mese. Una crescita che rimane comunque molto forte. La revisione al ribasso della stima è stata determinata dal calo registrato negli indicatori sulla spesa reale dei consumatori e degli investimenti non residenziali, rispettivamente al 3,3% e al 4,3%.