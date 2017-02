Stati Uniti, future poco mossi in attesa di dati inflazione

Marco Berton 15 febbraio 2017 - 14:21

I future sugli indici americani preannunciano un avvio poco mosso oggi a Wall Street. Almeno prima della diffusione degli importanti dati macroeconomici in agenda alle 14.30. Spicca in particolare la lettura sull'inflazione, chiave di volta per capire le prossime mosse della Federal Reserve, e delle vendite al dettaglio.