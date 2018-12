Stati Uniti: dati macro potrebbero non essere pubblicati a causa shutdown

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Molti dati macro degli Stati Uniti potrebbero non essere pubblicati in questi giorni a causa dello shutdown, ossia la chiusura degli uffici governativi imposto dalla mancata approvazione del Bilancio. Lo fa sapere il Dipartimento del Commercio Usa, che in un avviso annuncia che svolgerà la sua attività in maniera ridotta. Il Department of Commerce pubblica mensilmente o trimestralmente statistiche chiave come il PIL, l'inflazione, i redditi e consumi personali, il commercio e le statistiche sulle abitazioni.