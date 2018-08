Stati Uniti aumentano budget per spesa militare a 716 mld dollari per il 2019

Valeria Panigada 14 agosto 2018 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

GliStati Uniti aumentano il budget nazionale dedicato alla spesa militare. Il presidente Donal Trump ha firmato il testo della legge che approva un budget di 716 miliardi di dollari (pari a 627 miliardi di euro) per le spese militari del prossimo esercizio fiscale 2019. Si tratta di "uno degli investimenti più importanti per il nostro esercito e per i nostri combattenti di guerra nella storia moderna", ha detto Trump. L'ammontare è il 7% in più di quanto allocato al Pentagono nel 2018.