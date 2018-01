Stati Uniti: attesa per le trimestrali e mercato fiducioso post riforma fiscale Trump (analisti)

Daniela La Cava 15 gennaio 2018 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

"L’azionario da inizio anno si sta confermando in un trend positivo, grazie a una buona crescita macro, bassa inflazione e una normalizzazione “morbida” delle politiche monetarie da parte della Banche centrali mondiali. Il sentiment dovrebbe mantenersi positivo in assenza di particolari shock sul fronte sia macro sia micro", dichiara Alberto Biolzi, responsabile direzione wealth management di Cassa Lombarda. "La stagione delle trimestrali americane entrerà progressivamente nel vivo (Citigroup, Goldman, Amex, ASML) nel corso delle prossime settimane, fornendo interessanti indicazioni sulle prospettive di crescita degli utili prosegue l'esperto -. Il mercato, per il momento, scommette che la riforma fiscale varata dall’amministrazione Trump contribuirà a sostenere gli utili aziendali. Il rafforzamento della moneta unica, potrebbe, invece, rappresentare un freno per gli esportatori europei".