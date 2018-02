Stati Uniti: Trump presenta il maxi piano per le infrastrutture, 200 mld dollari per stimolare gli investimenti

Valeria Panigada 13 febbraio 2018 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Il presidente americano Donald Trump ha presentato ieri sera davanti alla platea dei governatori degli Stati federali il suo piano per rinnovare le infrastrutture degli Stati Uniti, così come promesso in campagna elettorale. L'amministrazione Trump ha deciso di mettere a disposizione 200 miliardi di dollari per stimolare 1,5 trilioni di dollari (mila miliardi) di investimenti da parte dei governatori e sindaci locali nei prossimi dieci anni.Il maxi piano per le infrastrutture rientra nelle legge finanziaria per il 2019 da 4,4 trilioni di dollari, che prevede tra l'altro un aumento della spesa militare e 18 miliardi per la costruzione del muro in Messico.