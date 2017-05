Stati Uniti: Trump, la sua riforma sanitaria passa il voto del Congresso

Valeria Panigada 5 maggio 2017 - 07:54

MILANO (Finanza.com)

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha raccolto ieri sera il primo importante successo legislativo del suo mandato al Congresso, con l'adozione da parte della Camera dei Rappresentanti della nuova riforma sulla sanità che andrà a sostituire quella precedente di Barack Obama, nota come l'Obamacare. Il nuovo testo di legge è passato alla Camera con 217 voti favorevoli contro i 213 contrari, di cui 193 da parte dei democratici e 20 da repubblicani per lo più moderati che hanno disertato. Il dibattito ora si sposta al Senato, dove la legge dovrebbe essere analizzata per diverse settimane.