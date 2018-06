Stati Uniti: Fed si prepara a trasformarsi in falco? (analisti)

Daniela La Cava 6 giugno 2018 - 11:09

"Dal punto di vista della politica monetaria, con i dati recenti che indicano una crescita più positiva in futuro, è probabile che la Federal Reserve aumenti i tassi d’interesse nella riunione del Fomc della prossima settimana, dove l'attenzione si concentrerà sul tono dei provvedimenti futuri. Ci aspettiamo un tono relativamente falco nella prossima dichiarazione della Fed e continuiamo ad aspettarci due ulteriori aumenti dei tassi oltre giugno, portando il totale a quattro quest'anno". Queste le attese di Gero Jung, capoeconomista di Mirabaud AM, in vista della riunione della Fed della prossima settimana. Guardando alle indicazioni macro, Jung ha dichiarato che "i nuovi dati restano positivi, indicando un'accelerazione della crescita nel secondo trimestre, mentre il mercato del lavoro rimane solido. Venerdì scorso i dati sull'occupazione sono stati positivi in tutti i settori".