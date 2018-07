Stati Uniti: Fed ottimista su inflazione al 2%, cosa implica (analisti)

Daniela La Cava 4 luglio 2018 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

I dati relativi all’economia degli Stati Uniti restano favorevoli, con ulteriori segnali che indicano che l’inflazione sta gradualmente aumentando. I report pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che l’inflazione core Pce - l’indicatore preferito dalla Federal Reserve (Fed) per misurare le pressioni sui prezzi sottostanti - ha raggiunto il 2%, ovvero il target ufficiale della banca centrale statunitense. Secondo Gero Jung, capo economista di Mirabaud AM, "il fatto che l’inflazione stia raggiungendo l’obiettivo prefissato dalla Fed ha più di un mero valore simbolico, e potrebbe rafforzare la posizione di quei membri del Fomc che vogliono portare avanti la normalizzazione della politica monetaria e quindi procedere con il rialzo dei tassi d’interesse". Per quanto riguarda l’economia, sottolinea l'esperto, i dati sulla crescita del secondo trimestre restano solidi ed evidenziano che la sua composizione sta in qualche modo cambiando.