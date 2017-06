Staples: Sycamore Partners raggiunge un accordo da 6,9 miliardi di dollari

Luca Fiore 29 giugno 2017 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Come già anticipato nei giorni scorsi, la società di private-equity Sycamore Partners ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Staples. Il controvalore dell’operazione, pari a 6,9 miliardi di dollari, è maggiore dei 6 miliardi inizialmente stimati.Sycamore pagherà 10,25 dollari per ogni azione Staples, che ieri ha chiuso a 9,93 dollari (+14,67% nelle ultime cinque sedute). SPLS nel pre-mercato di Wall Street sale dell’1,91%.