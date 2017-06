Stangata record per Google dall'Ue: multa da 2,42 miliardi per abuso posizione dominante

Laura Naka Antonelli 27 giugno 2017 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Una multa così alta la Commissione europea non l'aveva mai comminata a nessuna azienda. Stangata Ue su Google, che è stata colpita da una multa di ben 2,42 miliardi con l'accusa di abuso di posizione dominante nel settore dei motori di ricerca.Google a questo punto ha tempo 90 giorni per ottemperare alla ricerca, pena il pagamento di una sanzione pari al 5% del fatturato della sua holding, Alphabet. In pre-mercato il titolo cede -1,42%