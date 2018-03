Spotify fa richiesta per sbarcare al Nyse. Perdita di $1,5 miliardi nel 2017

Laura Naka Antonelli 1 marzo 2018 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

Spotify, il servizio di streaming musicale, ha deciso di quotarsi in Borsa, con il ticker SPOT. Stando ai documenti presentati per l'Ipo, il gruppo ha sofferto una perdita di $1,5 miliardi nel 2017: di questa somma, $1 miliardo è riconducibile a spese non ricorrenti legate a una transazione con Tencent avvenuta nel dicembre dello scorso anno.Spotify ha riportato una perdita operativa di $461,3 milioni nel 2017, e di $425,9 milioni nel 2016.La società ha comunicato che, nei mercati privati, le azioni sono salite fino a $132,50, valore che darebbe a Spotify una valutazione superiore a $23 miliardi. Spotify punta ad approdare al Nyse (New York Stock Exchange).