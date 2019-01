Snapchat: Lara Sweet nominata direttore finanziario ad interim

Daniela La Cava 29 gennaio 2019 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

La scelta è caduta su una donna per guidare la sfera finanziaria di Snap. La società madre della celebre app di messaggistica istantanea di consivisione immagini Snapchat ha nominato ad interim Lara Sweet (attuale responsabile della contabilità del gruppo), che prenderà il posto di Tim Stone a partire dal prossimo 5 febbraio. Sweet riporterà direttamente al ceo Evan Spiegel.Intanto Snap ha fatto sapere di avere inziato la ricerca di un direttore finanziario permanente. In una nota l'a.d. Spiegel ha sottolineato l'importanza di questo processo di ricerca, rimarcando la "priorità di identificare un successore con le giuste competenze ed esperienza per contribuire a guidare la crescita e fornire valore ai nostri investitori".Ieri il titolo Snap ha archiviato la seduta in flessione di circa lo 0,9% a 6,34 dollari, ben lontana dalla soglia Ipo di 17 dollari.