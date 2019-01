Shutdown sospeso per 3 settimane, ma S&P vede costo del blocco lievitare

Titta Ferraro 26 gennaio 2019 - 23:29

MILANO (Finanza.com)

Tregua tra TRump e Congresso sul fronte shutdown. Il governo americano ha raggiunto un compromesso con il Congresso porre fine allo shutdown, ossia il blocco parziale dell'attività federale. La tregua durerà tre settimane e se in questo arco di tempo non si perverrà a un accordo sul muro al confine con il Messico, il 15 febbraio ripartirà lo stop.

Costi già superiori a quelli di costruzione del muro

Lo shutdown è durato ben 5 settimane, il più lungo della storia. Sulla base delle stime di S&P Global Economics, l'economia statunitense ha perso almeno $ 6 miliardi di dollari in queste 5 settimane, superiore ai $ 5,7 miliardi che la Casa Bianca ha richiesto per il muro di confine con il Messico.

"Il più lungo arresto parziale della storia, iniziato come un lieve raffreddore, comincia a sentirsi come una brutta influenza che ha cominciato a diffondersi negli Stati Uniti - afferma S&P in una nota - e il costo complessivo è probabilmente peggiore di quello che ci aspettavamo in precedenza". Sebbene questo arresto sia terminato, un piccolo accordo probabilmente peserà sulla fiducia delle imprese e sul sentiment del mercato finanziario.

Nei giorni scorsi Kevin Hassett, presidente del Council of economic adviser della Casa Bianca, aveva avvisato che se il governo federale non riaprirà, gli Stati Uniti potrebbero registrare una crescita nulla nel primo trimestre.