Scattano i dazi bilaterali Usa-Cina, si entra nel secondo giorno di negoziati

Valeria Panigada 23 agosto 2018 - 08:44

Laguerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina si arricchisce di un nuovo capitolo. Oggi sono scattati i dazi americani al 25% su ulteriori 16 miliardi di dollari di prodotti cinesi, portando così il totale a 50 miliardi di dollari. Pechino ha reagito annunciando nuove tariffe doganali sulla stessa quantità di prodotti Made in Usa. Intanto i negoziati tra le due maggiori economie mondiali prosegue anche oggi. Ieri a Washington il vice ministro del commercio Wang Shouwen e il vice ministro delle finanze Liao Min hanno incontrato il sottosegretario al tesoro per gli affari internazionali, David Malpass. Le trattative in corso costituiscono la riapertura del dialogo tra Usa e Cina dopo che a giugno si era interrotto.