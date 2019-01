Russiagate: arrestato Roger Stone, ex consigliere elettorale di Trump

Alessandra Caparello 25 gennaio 2019 - 14:47

Sette capi di imputazione tra cui intralcio ad attività di pubblico ufficiale e falsa tesimonianza sono stati addebitati a Roger Stone, ex consigliere elettorale informale di Donald Trump, arrestato a Fort Lauderdale, in Florida nell’ambito dell’inchiesta sul Russiagate.A renderlo noto il procuratore speciale Robert Mueller. Stone, festeggiò su Twitter quando Wikileaks pubblicò le mail democratiche poco prima del voto, rivendicando di essere in contatto con il fondatore del sito Julian Assange.