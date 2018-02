Roubini: protezionismo Trump potrebbe peggiorare, rischio di guerre commerciali a danno di economie e mercati

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2018 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

"Questo sgradito mix di politica fiscale eccessivamente accomodante e di politica monetaria restrittiva irrigidirà ancora di più le condizioni finanziarie, danneggiando i redditi degli operai e in generale della working class e le prospettive relative all'occupazione". Lo scrive Nouriel Roubini, in un articolo pubblicato su Project Syndicate.A quel punto, prevede l'economista "il governo già improntato al protezionismo di Trump dovrà adottare ulteriori misure protezionistiche al fine di garantirsi il sostegno dei lavoratori blue-collar, ostacolando così ancora di più la crescita economica e zavorrando i profitti societari".E se "Trump spingerà troppo sul protezionismo, scatenerà senza alcun dubbio guerre commerciali. I partner commerciali dell'America a quel punto non avranno altra scelta se non rispondere alle restrizioni sulle importazioni Usa, imponendo i loro propri dazi sulle esportazioni americane".Tale situazione "ostacolerà la crescita dell'economia globale, danneggerà ovunque le economie e i mercati".A tal proposito, "vale la pena ricordare che fu il Smoot-Hawley Tariff Act del 1930" a scatenare quelle guerre commerciali che esacerbarono la Grande depressione", sottolinea Roubini.