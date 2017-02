Restaurant Brands acquista Popeyes Louisiana Kitchen per 1,8 miliardi

Luca Fiore 21 febbraio 2017 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

Restaurant Brands, che tra gli altri detiene la catena Burger King, ha annunciato l’acquisizione dei fast food Popeyes Louisiana Kitchen per un controvalore di 1,8 miliardi di dollari. La catena Popeyes Louisiana Kitchen comprende 2.600 punti vendita, localizzati per la quasi totalità negli Stati Uniti.



Agli azionisti Popeyes andranno 79 dollari in contanti per ogni azione detenuta.



Il titolo Restaurant Brands International guadagna il 6,75 per cento mentre Popeyes sale del 19,22 per cento a 78,82 dollari.