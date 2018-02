Ray Dalio: siamo nella fase Goldilocks del ciclo. Sfida banche centrali tra uno-due anni

Laura Naka Antonelli 27 febbraio 2018 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

"Siamo nella fase Goldilocks del ciclo, dove non fa troppo caldo e neanche troppo freddo. Abbiamo la crescita e non abbiamo un problema di inflazione. Questa è la parte bella del ciclo". Così Ray Dalio, fondatore dell'hedge fund numero uno al mondo Bridgewater Associates, nel corso di un'intervista rilasciata a Bloomberg.Secondo Dalio, che gestisce asset per $160 miliardi circa, le banche centrali si troveranno a fronteggiare la sfida di riuscire a trovare un equilibrio tra crescita e inflazione, tra uno o due anni, dopo la fase Goldilocks.