Qualcomm rivede al rialzo l'offerta per NXP Semiconductors

Qualcomm ha rivisto al rialzo l'offerta per rilevare la rivale NXP Semiconductors. Il big americano dei processori ha annunciato di avere messo sul tavolo una cifra pari a 127,5 dollari ad azione rispetto ai 110 dollari offerti in precedenza, dopo le pressioni di alcuni azionisti (tra cui il fondo attivista Elliott Management) che giudicavano "bassa" l'offerta. La nuova offerta, si legge in una nota di Qualcomm, ha ricevuto il via libera da parte del consiglio di amministrazione di entrambe le società.