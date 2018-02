Qualcomm respinge nuova offerta di Broadcom. Cda dichiara: "sottovaluta società"

Daniela La Cava 9 febbraio 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Qualcomm respinge ancora una volta l'offerta messa sul tavolo dai rivali di Broadcom. Il gruppo statunitense ha fatto sapere che il consiglio di amministrazione ha rifiutato all'unanimità la nuova offerta giunta da Broadcom lo scorso 5 febbraio. Il board di Qualcomm ha dichiarato che "la proposta sottovaluta notevolmente la società". Intanto Broadcom non sta con le mani in mano. La società californiana ha invitato Qualcomm a indire una riunione già questo fine settimana.Lo scorso 5 febbraio Broadcom ha presentato una nuova offerta per Qualcomm, mettendo sul piatto 82 dollari ad azione (60 in contanti e il restante in titoli Broadcom). L'offerta è migliore rispetto a quella dello scorso novembre, pari a 70 dollari in contanti ed azione.