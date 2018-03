Qualcomm: ex presidente Paul Jacobs punta a rilevarla con fondo buyout

Laura Naka Antonelli 16 marzo 2018 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

L'ex presidente di Qualcomm Paul Jacobs starebbe cercando di raccogliere finanziamenti per acquistare il produttore di chip, recentemente al centro dell'attenzione per la decisione del presidente Usa Donald Trump di bloccare il suo takeover da Broadcom. E' quanto riporta il Financial Times, aggiungendo che Jacobs avrebbe contattato "diversi investitori globali", tra cui la giapponese Softbank, al fine di costituire un fondo di buyout per l'acquisto di Qualcomm, che è stata co-fondata da suo padre, Irwin Jacobs.Paul Jacobs si è dimesso dalla carica di presidente di Qualcomm qualche giorno prima dell'intervento di Trump, rimanendo comunque membro del cda del gruppo.Il titolo Qualcomm beneficia delle indiscrezioni.