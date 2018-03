Qualcomm: Trump dice no al matrimonio con Broadcom per ragioni di sicurezza nazionale

Valeria Panigada 13 marzo 2018 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Ilpresidente americano Donald Trump ha bloccato il progetto di fusione del gruppo Uda dei semiconduttori Qualcomm con il suo concorrente Broadcom, con sede a Singapore, per motivi di sicurezza nazionale. Secondo la Casa Bianca, l'operazione potrebbe avere alcune ripercussioni sulla competizione tecnologica Usa con la Cina, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo della nuova generazione wireless, conosciuta come 5G. In questo contesto infatti Qualcomm sembra essere uno dei principali concorrenti delle imprese cinesi come Huawei. Trump avrebbe così emanato un decreto presidenziale che vieta qualsiasi acquisizione o progetto di fusione diretta o indiretta su Qualcomm. Immediata la reazione in Borsa. Nella sessione after-hours di Wall Street, il titolo Qualcomm ha ceduto oltre 4 punti percentuali.