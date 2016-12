Prevista apertura mista a Wall Street, con il Dow Jones Industrial ad un soffio dai 20mila punti

Alessio Trappolini 21 dicembre 2016 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

A Wall Street è prevista un’apertura mista con l’andamento dei futures sui principali indici che non assume una chiara direzionalità. L’azionario americano prosegue la sfida contro la gravità sui massimi assoluti. Ieri il Dow Jones si è fermato a 19.952 punti, ad un soffio da quota 20mila, vista da molti analisti come spartiacque per un’ulteriore accelerazione al rialzo. Sul fronte commodity il petrolio scambia in timido rialzo: il Brent (+0,3%) a 55,2 dollari e il Wti (+0,5%) a 53,6 dollari, sulle attese di una diminuzione delle scorte Usa. Alle 16.30 verranno diffusi i dati ufficiali pubblicati dall'Eia. In questo quadro il future sul Dow Jones Industrial avanza dello 0,07%, il contratto sull’S&P arretra dello 0,04% mentre quello sul Nasdaq è piatto a 4.956 punti.