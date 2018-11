Presidenziali Usa 2020: Hillary Clinton si ricandiderà per corsa alla Casa Bianca (fonti)

Laura Naka Antonelli 12 novembre 2018 - 07:15

Hillary Clinton, già candidata alle presidenziali 2016 per i Democratici, poi sconfitta dall'attuale presidente Donald Trump, ci proverà ancora, correndo per la Casa Bianca nel 2020. E' quanto hanno riportato al Wall Street Journal il consigliere della stessa famiglia Clinton, Mark Penn, e Andrew Stein, presidente del New York City Council vicino alla coppia Clinton.I due hanno fatto notare che Clinton gode di una popolarità del 75% di popolarità tra i democratici e che, in più, non ha accantonato l'obiettivo che le sta più a cuore: diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti.