Prese di beneficio a Wall Street: Dow fallisce attacco a quota 20 mila

Marco Berton 29 dicembre 2016 - 09:22

MILANO (Finanza.com)





Non è andato a buon fine il tentativo di attacco a quota 20 mila punti da parte dell'indice Dow che ieri ha terminato la seduta in calo di oltre mezzo punto percentuale scendendo in area 19833 punti. Prese di beneficio quindi protagoniste sui listini Usa come confermato anche dagli altri panieri con l'S&P500 in calo dello 0,84% e il Nasdaq Composite in contrazione dello 0,89%