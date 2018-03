Premio Nobel Shiller: guerra commerciale provocherà crisi economica e caos. Trump uno showman

Laura Naka Antonelli 26 marzo 2018 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Una guerra commerciale potrebbe provocare una "crisi economica". E' quanto prevede il Premio Nobel Robert Shiller, commentando le tensioni scatenate a livello globale dalla decisione di Donald Trump di imporre dazi doganali ai partner commerciali degli Usa e di prendere di mira in particolare la Cina con tariffe punitive di un valore fino a $60 miliardi."L'effetto immediato sarà una crisi economica", visto che le aziende americane non sono preparate a tagliare la Cina fuori dalle loro catene di rifornimento o dai loro modelli di business", ha predetto.Ciò che Shiller vuole far capire è che il taglio delle importazioni di beni cinesi da parte degli Usa, per esempio, potrebbe rivoluzionare le stesse scelte delle aziende Usa, che potrebbero decidere di apportare modifiche alla pianificazione degli acquisti e ai compiti dei propri dipendenti, solo per citare alcune conseguenze."Sarà semplicemente il caos: e rallenterà lo sviluppo in futuro, se si arriverà a ritenere tali mosse probabili".Shiller ha definito il presidente americano Donald Trump uno showman.