Powell (Fed): graduali rialzi dei tassi sono appropriati, no segnali surriscaldamento

Titta Ferraro 24 agosto 2018 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

Il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, ribadisce che ulteriori graduali aumenti dei tassi sono appropriati. Al suo debutto al simposio annuale di Jackson Hole, il presidente della Fed ha sottolineato la view sui tassi emersa anche dall'ultimo meeting Fomc: "Se la forte crescita del reddito e dei posti di lavoro continua, è probabile che si proceda a ulteriori aumenti graduali"."Con una solida fiducia delle famiglie e delle imprese, livelli salutari di creazione di posti di lavoro, l'aumento dei redditi e stimoli fiscali in arrivo, ci sono buone ragioni per aspettarsi che questa forte performance continui", ha aggiunto Powell. "Come sempre - prosegue il numero uno della Fed - ci sono fattori di rischio esterni e in casa che, nel tempo, potrebbero richiedere una diversa risposta politica, ma ad oggi non ci sono segnali che portino a un cambio di politica".