Powell (FED): "UE non è nemica degli USA"

17 luglio 2018

Smentisce le parole del presidente Donald Trump pronunciate qualche giorno fa alla vigilia del summit Nato il numero uno della FED, Jerome Powell."Crede che l'Unione europea sia un nemico degli Stati Uniti?", ha chiesto un senatore della commissione Bancaria durante la prima audizione di Powell al Congresso. "No, non lo credo” ha risposto senza però senza aggiungere altro. Poco prima il governatore della banca centrale americana aveva precisato di non voler entrare in questioni politiche.