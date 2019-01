Pharma: Eli Lilly acquista Loxo Oncology, è la seconda operazione più grande negli Usa

Alessandra Caparello 7 gennaio 2019 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Eli Lilly & Co. ha finalizzato l’acquisizione della Loxo Oncology Inc. per circa 8 miliardi di dollari realizzando così la seconda più grande operazione del settore farmaceutico negli Usa dopo l’affaire Bristol-Myers Squibb e Celgene Corp della scorsa settimana.L'accordo per 235 dollari per azione sigilla l'impegno di Lilly nei confronti dell'oncologia, la principale attività del produttore di farmaci di Indianapolis. Loxo studia i cosiddetti farmaci oncologici di precisione, terapie che trattano un sottoinsieme di tumori con alcuni marcatori medici. Nel premarket le azioni Lilly sono scese del 2,7%.