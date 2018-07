Pfizer: batte attese su utili e fatturato, alza stime eps adjusted per intero anno

Laura Naka Antonelli 31 luglio 2018 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Pfizer ha comunicato di aver chiuso il secondo trimestre del 2018 con utili netti per $3,872 miliardi, o 65 centesimi per azione, in crescita rispetto ai $3,073 miliardi, o 51 centesimi per azione, del secondo trimestre del 2017.L'utile per azione su base adjusted si è attestato a 81 centesimi, meglio dei 74 centesimi per azione attesi dal consensus di FactSet.Il fatturato è salito a $13,466 miliardi dai $12,896 miliardi, anche in questo caso meglio dell'outlook di FactSet, che era per un valore di $13,298.Pfizer ha contestualmente rivisto al rialzo le stime dell'intero anno, relative all'utile per azione su base adjusted, di cinque centesimi, portandole a una forchetta comptesa tra $2,95 e $3.Rivista al ribasso invece, per riflettere l'impatto del forte dollaro, la parte media della guidance del fatturato dell'anno intero di $500 milioni.La società prevede ora un fatturato nel range tra $53 e $55 miliardi, rispetto al precedente outlook di ricavi per $53,5-$55,5 miliardi.