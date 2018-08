PepsiCo compra SodaStream, operazione da 3,2 mld$

Daniela La Cava 20 agosto 2018 - 08:51

Shopping estivo per PepsiCo. Il colosso americano delle softdrink ha annunciato di avere raggiunto un accordo per rilevare SodaStream International, in un'operazione del valore di circa 3,2 miliardi di dollari. In base ai termini dell'accordo, PepsiCo rileverà tutte le azioni del gruppo israeliano attivo nella produzione e commercializzazione di impianti di erogazione e sistemi di gasatura di bevande per 144 dollari ad azione in contanti (si tratta di un premio dell'11% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso). L'operazione, si legge in una nota, è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società. Il closing è atteso a inizio 2019.