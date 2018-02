PayPal crolla al Nasdaq, eBay la mette in concorrenza con Adyen

Alessandro Piu 1 febbraio 2018 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Apertura di contrattazioni in forte ribasso (-8,84%) per PayPal al Nasdaq, dopo la scelta di eBay di metterla in concorrenza con la rivale Adyen per i servizi di pagamento. il sito delle aste online permetterà ai clienti di scegliere se pagare con i servizi di PayPal, finora unica scelta, e Adyen. Quest'ultima offrirà costi inferiori e una struttura di tariffe semplificata. Nell'ultimo trimestre del 2017 PayPal ha registrato ricavi per 3,74 miliardi di dollari e utili per azione a 55 centesimi.