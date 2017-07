PayPal: accordo con Apple spinge il titolo ai massimi storici

Luca Fiore 13 luglio 2017 - 13:26

MILANO (Finanza.com)

Dopo una chiusura ai massimi storici (56,55 $), segno più nel pre-mercato per il titolo PayPal Holdings. Gli acquisti sono stati innescati dalla notizia della partnership con Apple che permetterà agli utenti PayPal di utilizzare il conto per gli acquisti sull’App Store, su Apple Music e su iTunes. L’intesa sarà valida in 11 Paesi (inclusi Stati Uniti, Regno Unito e Australia). Prima dell’avvio degli scambi, PYPL sale dell’1,1%.