Partenza lanciata per Wall Street nella prima seduta del 2017

Titta Ferraro 3 gennaio 2017 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Avvio sprint per Wall Street nella prima seduta del nuovo anno. Dopo i primi scambi lo S&P 500 sale dello 0,68% a 2.254 punti, +0,72% per il Dow Jones. Attesa per il dato sull'ISM manifatturiero in arrivo alle 16.00 e che gli analisti prevedono in espansione.