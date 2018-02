Outlook mercati: sfruttare le occasioni di acquisto post-correzione (analisti)

Titta Ferraro 12 febbraio 2018 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Lacorrezione dei mercati, acuitasi nel corso della scorsa ottava, ha reso più difficile ogni previsione sull'andamento dei mercati nel breve così come nel medio periodo. Che cosa ha innescato questa sorta di mini crash? In primo luogo il possibile risveglio dell'inflazione, con la possibilità che la Fed alzi in maniera più aggressiva i tassi. "Se i presupposti di inizio anno non sono cambiati e i timori sono basati su fatto che la Fed correrà ad alzare i tassi più del dovuto - commenta Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame Asset Management, società specializzata in gestioni patrimoniali con strategie di investimento a ritorno assoluto - allora questa potrebbe essere una occasione di acquisto, soprattutto in Europa, dove questo mini crash ha portato il forward PE ad un livello di circa 13, che in un contesto di crescita sincronizzata mi sembra assolutamente interessante. In ogni caso, se le fiammate inflazionistiche fossero confermate, vedrei piuttosto dei disastri in arrivo sul fronte obbligazionario, laddove rimane ancora parcheggiato il real big money".