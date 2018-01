Outlook M&A a Wall Street, analista: Amazon potrebbe rilevare Target

Laura Naka Antonelli 3 gennaio 2018 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

La rivoluzione lanciata nel settore retail da Amazon potrebbe non essere finita. E' quanto ritiene Gene Munster, co-fondatore di Loup Venture, rinomato analista del settore tecnologico.A suo avviso, infatti, il gigante Internet potrebbe rilevare il gruppo americano Target, dopo aver acquistato lo scorso anno la catena di negozi di beni alimentari Whole Fodds Market, per $13,7 miliardi.Un accordo di M&A potrebbe essere approvato dalle autorità di regolamentazione, ha sottolineato Munster, in quanto una combinazione Amazon-Target non intaccherebbe la concorrenza del colosso retail Wal-Mart.La transazione potrebbe valere fino a $41 miliardi, a premio dunque del 15% rispetto al valore del titolo Target.Il titolo Target ha beneficiato della prospettiva salendo ieri a Wall Street del 3,7%, a fronte del +1,6% di Amazon.