Oro: Newmont Mining compra la canadese Goldcorp, deal da 10 mld$

Daniela La Cava 14 gennaio 2019 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Siscaldano le operazioni di M&A tra i maggiori produttori di oro al mondo. E' di oggi l'annuncio ufficiale che vede Newmont Mining acquistare la canadese Goldcorp, in una transazione da 10 miliardi di dollari. In base ai termini dell'accordo Newmont Mining acquisirà ogni azione Goldcorp per 0,3280 azioni di Newmont. Dal comunicato stampa ufficiale si apprende che la nuova realtà si chiamerà Newmont Goldcorp, creando "un portafoglio senza eguali di operazioni, progetti, opportunità di esplorazione, riserve e persone nel settore dell'estrazione dell'oro". L'operazione stock-for-stock, soggetta al via libera degli azionisti di entrambe le società e delle autorità compenti, dovrebbe essere archiviata nel secondo trimestre del 2019. Lo scorso settembre la canadese Barrick Gold ha annunciato l'acquisizione di Randgold Resources.