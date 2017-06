Office Depot vende le sue attività in Cina, titolo positivo nel pre-market

Valeria Panigada 2 giugno 2017 - 14:10

Office Depot ha raggiunto un accordo per vendere le sue attività in Cina a M&G Colipu Office Supplies con base a Shanghai. I termini finanziari dell'operazione, che dovrebbe perfezionarsi nei prossimi mesi, non sono stati precisati. Il gruppo americano specializzato in articoli per l'ufficio aveva annunciato la sua intenzione di voler cedere il suo business internazionale nel 2016. La notizia lascia abbastanza indifferente il mercato: nel pre-market l'azione Office Depot segna un rialzo dello 0,98%.