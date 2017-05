Office Depot: utile primo trimestre in crescita e oltre attese analisti

Alberto Bolis 9 maggio 2017 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Office Depot ha chiuso il primo trimestre con un utile netto pari a 116 milioni di dollari (0,22 dollari per azione), in crescita rispetto ai 46 milioni dello stesso periodo dello scorso anno (0,11 dollari per azione). A livello adjusted l'utile per azione è stato pari a 0,16 dollari, meglio delle attese degli analisti che indicavano 0,12 dollari. I ricavi di Office Depot si sono attestati a 2,7 miliardi di dollari, in linea con il consensus ma in calo dai 2,9 miliardi di un anno fa.