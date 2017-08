Nvidia: divisioni data centre e automotive spingono al ribasso il titolo

Luca Fiore 11 agosto 2017 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

-6,45% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Nvidia a seguito di dati trimestrali migliori delle stime ma che hanno evidenziato ricavi deludenti per quanto riguarda i business dei data center e dell'automotive.Nel complesso, la società produttrice di hardware di Santa Clara ha annunciato di aver chiuso il secondo trimestre con un utile per azione di 92 centesimi di dollari e un fatturato di 2,23 miliardi. Gli analisti avevano rispettivamente stimato 70 centesimi e 1,96 miliardi.Per il trimestre corrente il giro d’affari è visto a 2,35 miliardi, al di sopra dei 2,1 miliardi stimati dagli analisti.