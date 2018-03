Nuovo tonfo Facebook, rumor Steve Bannon. Zuckerberg perde $9 mld ma si era tutelato con insider selling

Laura Naka Antonelli 21 marzo 2018 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Nuovo tonfo per le quotazioni di Facebook, travolte dal Datagate.L'ondata di sell off che si è scatenata lunedì scorso e che è proseguita ieri ha portato l'amministratore delegato Mark Zuckerberg a perdere un totale di $9 miliardi in due sessioni.Da segnalare tuttavia che, negli ultimi tre mesi, Zuckerberg ha venduto più azioni Facebook di quanto abbia fatto qualsiasi altro insider di una società quotata a Wall Street.Negli ultimi tre mesi non c'è stato, di fatto, nessun insider selling di una tale portata in nessun'altra società quotata in borsa, stando al report Vickers Weekly Insider di Angus Research.Lo scandalo intanto si amplia, con indiscrezioni secondo cui l'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon avrebbe guidato il piano di Cambridge Analytica, società che ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump, di acquisire i profili di milioni di elettori americani.Il titolo Facebook è sceso ieri fino a -5%.