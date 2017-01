Netflix vola in apertura, +6% ai nuovi massimi storici

Marco Berton 19 gennaio 2017 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Nuovi record per il titolo Netflix che segna al Nasdaq un avvio brillante salendo di oltre 6 punti percentuali in area 141,85 dollari. Frantumati i precedenti massimi storici per l'azione in Borsa che vola dopo aver riportato una trimestrale migliore delle attese.