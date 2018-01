Netflix spicca il volo a Wall Street (+10,2%), mercato apprezza la trimestrale

Daniela La Cava 23 gennaio 2018 - 16:18

Pioggia di acquisti su Netflix a Wall Street, con il titolo che guadagna oltre il 10% a 251,49 dollari ad azione all'indomani della pubblicazione dei risultati del quarto trimestre (usciti ieri sera a mercato chiuso). Il big Usa della tv in streaming ha visto i risultati trimestrali salire, con una clientela sui mercati internazionali in crescita nonostante l'aumento delle tariffe. Nel dettaglio, Netflix ha chiuso il quarto trimestre del 2017 con ricavi in rialzo del 32,6% a 3,29 miliardi di dollari, oltre i 3,28 miliardi attesi dal mercato. L'utile netto è più che raddoppiato attestandosi a 185,5 milioni di dollari, rispetto ai 67 milioni del quarto trimestre del 2016 e ai 183 milioni stimati dal management. Ma il mercato plaude soprattutto alla costante crescita di abbonati nel mondo. Nel periodo ottobre-dicembre Netflix ha registrato 8,33 milioni di abbonati in più (nuovo record), di cui 6,36 milioni sui mercati internazionali, oltre i 5,1 milioni attesi dagli analisti e i 5,05 milioni previsti dalla società stessa.