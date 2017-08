Netflix: per Barron's titolo rischia crollo -50%. I motivi? Walt-Disney e Amazon

Laura Naka Antonelli 14 agosto 2017 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Tra i titoli market mover della sessione odierna di Wall Street, si mette in evidenza Netflix. L'azione sconta l'articolo di Barron's, che nel fine settimana ha avvertito che il titolo potrebbe capitolare di oltre il 50%.Nella storia di copertina "Disney goes its own way and Amazon looms", Jack Hough, giornalista di Barron's, ha messo in evidenza quelli che sono i due principali fattori che incombono sul futuro di Netflix.Da un lato, la decisione di Walt-Disney, "fonte vitale" dei contenuti di Netflix, di ritirare da Netflix la trasmissione di film e altri varietà targati Disney e Pixar, nell'intento di dar vita a un proprio servizio di streaming. Netflix avrà un bel da fare a cercare di rimpiazzare i prodotti di Disney, che rappresentano una gran fetta dei contenuti che trasmette.Amazon rappresenta invece per Barron's la minaccia più diretta al business di Netflix, con il suo servizio di Prime video, che continua a prosperare.