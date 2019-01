Netflix alza prezzi abbonamenti: ecco le nuove tariffe a seconda dei piani

Laura Naka Antonelli 15 gennaio 2019 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Netflix ancora protagonista a Wall Street, per l'annuncio con cui comunica l'aumento dei costi di abbonamento.Il titolo guarda con favore alla notizia, salendo di oltre +6% a Wall Street. La società di servizi di streaming ha comunicato che gli aumenti interesseranno subito i nuovi abbonati, mentre scatteranno per i vecchi abbonati tra tre mesi.Il costo del piano più economico di Netflix, quello Basic, sarà alzato a 9 dollari dagli 8 dollari attuali; il piano HD Standard costerà 2 dollari in più, da $11 a $13, mentre per usufruire del piano 4K Premium si dovranno pagare $16, rispetto agli attuali 14 dollari.L'aumento dei costi sarà dunque compreso tra il 13 e il 18%.Il cash extra permetterà a Netflix di raccogliere la liquidità necessaria per incrementare i suoi investimenti in contenuti e film originali e per finanziare, anche, il pesante carico dei debiti accumulato per far fronte alla competizione dei colossi del calibro di Amazon, Disney e Apple.