Nestle: trattative per l’acquisizione di una quota in Champion Petfoods

Luca Fiore 2 luglio 2018 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, Nestlé sarebbe in trattative per acquistare una quota di maggioranza in Champion Petfoods, produttore canadese di cibo per animali domestici . Il controvalore dell’operazione dovrebbe superare i 2 miliardi di dollari.